AK Parti'den BMGK'da çıkan Srebrenitsa kararı hakkında açıklama: İnsanlık adına memnuniyet vericidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çıkan Srebrenitsa'da kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer veridi;

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz gününü Srebrenitsa'daki 1995 Soykırımını Anma Günü olarak belirleyen kararı kabul etmesi insanlık adına memnuniyet vericidir.

Bu karar, soykırım eylemini gerçekleştiren devlet ve yapıların tarihe nasıl kara bir leke olarak kazınacaklarını göstermesi bakımından da fevkalade anlamlı bir adım olmuştur."