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Güncel

AK Parti'den CHP il başkanı hakkında suç duyurusu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partilerine oy veren vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP il başkanı hakkında suç duyurusu
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Ünsal, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, Genç'in geçen gün partisinin önünde yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere tepki göstererek, "CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, seviyesizliğin ve hadsizliğin en çirkin örneklerinden birini sergileyerek, AK Parti'ye oy veren milyonlarca vatandaşa 'Cami duvarına pisleyen köpek misali ecelleri gelmiştir' diyerek hakaret etmiştir. Bu sözler, İl Başkanının gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." dedi.

Fotoğraftaki: AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal

AK Parti'nin, milletin bağrından çıkmış, Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirmiş bir hareketin adı olduğunu söyleyen Ünsal, Genç'in kullandığı sözlerle yalnızca AK Parti'ye değil, milletin değerlerine, ahlakına ve inancına da dil uzattığını ifade etti.

Genç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Ünsal, "Bu aşağılık sözlerinizi de yanınıza bırakmayacağız. Hukuk önünde hesabını vereceksiniz, bu milletin vicdanında mahkum olacaksınız. Baran Genç'i derhal ve açık bir şekilde özür dilemeye davet ediyoruz. Hukuk önünde gereken her türlü girişim yapılmış olup, bu seviyesizliğin hesabını sormaktan asla geri durmayacağız." diye konuştu.

  • AK Parti Kırşehir
  • Seher Ünsal
  • suç duyurusu

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