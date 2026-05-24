AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TBMM önünde yaşanan gelişmelere sert bir karşılık verdi. Ala, Cumhurbaşkanı'na yönelik atılan sloganları "saygısız" olarak nitelendirdi ve bu ifadeleri iade ettiklerini duyurdu. CHP'ye yönelik eleştirilerini de sıralayan Ala, partisinin bölgesel ve küresel sorunlarla meşgul olduğunu vurguladı.

ALA'DAN CUMHURBAŞKANI'NA YÖNELİK SLOGANLARA SERT CEVAP

Ala, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi. Ala, şunları kaydetti:

CHP'YE 'PARTİ İÇİ KAVGANIZI BİZE TAŞIMAYIN' MESAJI

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."