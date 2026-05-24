İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den CHP provokasyonuna tepki... ''Parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz yok''
Güncel

AK Parti'den CHP provokasyonuna tepki... ''Parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz yok''

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde Cumhurbaşkanı'na yönelik attığı sloganları reddettiklerini açıkladı. Ala, CHP'yi parti içi kavgalarını AK Parti'ye taşımakla suçladı.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 22:24 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP provokasyonuna tepki... ''Parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz yok''
ABONE OL

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TBMM önünde yaşanan gelişmelere sert bir karşılık verdi. Ala, Cumhurbaşkanı'na yönelik atılan sloganları "saygısız" olarak nitelendirdi ve bu ifadeleri iade ettiklerini duyurdu. CHP'ye yönelik eleştirilerini de sıralayan Ala, partisinin bölgesel ve küresel sorunlarla meşgul olduğunu vurguladı.

ALA'DAN CUMHURBAŞKANI'NA YÖNELİK SLOGANLARA SERT CEVAP

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi. Ala, şunları kaydetti:

CHP'YE 'PARTİ İÇİ KAVGANIZI BİZE TAŞIMAYIN' MESAJI

"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik sarf edilen saygısız sloganları reddediyor ve iade ediyoruz. CHP'de ve mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz. Biz dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin sorunlarıyla meşgulüz. CHP'nin kurumsallaşmış geleneği olan parti içi kavgalarına ayıracak vaktimiz de yok niyetimiz de."

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.