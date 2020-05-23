İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8152
  • EURO
    7,4243
  • ALTIN
    380.376
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den CHP Sözcüsü Öztrak'a sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık
Güncel

AK Parti'den CHP Sözcüsü Öztrak'a sert tepki: Daha önce görülmemiş bir barbarlık

CHP Sözcüsü Öztrak'ın Bakan Albayrak ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik sert tepki göstererek, 'Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır.' dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:06 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:14
ABONE OL

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar hedef alan sözler sarf etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Öztrak'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP Genel Merkezi’nde “mutfakta biri mi var?” sorusunun cevabı belli. Mutfak, toplumumuzun en temel değerlerine saldıran bir kafa tarafından tamamen ele geçirilmiş. Sözcülerin dili aile değerleri başta olmak üzere herşeye saldırmakta barbarlık sınırını geçti.

CHP sözcülerine kaç kere söyledik; aile değerleri üzerinden siyaset yapmayın. Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce 

Siyasi hayatımızın en yakıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapmamak temel bir değerdi. Siyasi tartışmalarda siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz soktunuz.

Faydası yok ama yine de tekrar söyleyelim: Siyasette siyasi akılla varolmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın.

CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü.

Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir.

Pakistan'da feci olay! Yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.