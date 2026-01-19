İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

AK Parti'den CHP'li belediyeye suç duyurusu: İzmirli firmalar dururken ihale Ankara'ya gitti

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, CHP'li Çiğli Belediyesi hakkında iki ayrı konuda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda yer alan konular Çamlıkent Kooperatifi konutları ve şaibeli ihale süreci oldu. Suç duyurusunda, 'İzmir'de faaliyet gösteren üretici ve kooperatifler dururken, ihalenin adrese teslim şekilde Ankara firmasına verilmesinin kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu öne sürdü.' ifadeleri yer aldı.

19 Ocak 2026 Pazartesi 16:49
Çiğli Belediyesinin 28 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturamadığı kat karşılığı inşaat/kooperatif dosyasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yakakent Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait 22169 ada 1 parselde yer alan kat karşılığı alınmış 154 adet taşınmazla ilgili suç duyurusunda bulunan AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, belediyenin mevcut sözleşmeler üzerinden 3. kişilere haksız kazanç sağladığı iddiasında bulundu. Özdemir, bu durumun artık kanayan bir yara haline geldiğini ve görevi kötüye kullanma şüphesi doğurduğunu ifade etti.

ŞAİBELİ İHALE İDDİASI

Suç duyurusunun ikinci başlığını ise bir ihale süreci oluşturdu. AK Partililer, normal şartlarda açık ihale usulüyle yapılması gereken bir alımın, istisnai olarak kullanılan 3 teklif toplama yöntemiyle gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Çiğli Belediyesinin, ağaç alımını Ankara merkezli ve geçmişte ismi şaibeye karışmış bir firmaya verdiği iddia edilirken, İzmir'de faaliyet gösteren üretici ve kooperatifler dururken, ihalenin adrese teslim şekilde Ankara firmasına verilmesinin kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu öne sürdü.

"KAMU KAYNAKLARINI SORGULAMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

AK Parti Çiğli Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Kaner yaptığı açıklamada, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Kamu kaynaklarının nasıl ve kimlere aktarıldığını sorgulamak bizim görevimiz. Hukuki süreci başlattık, yargının vereceği karara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, yapılan suç duyurularının kişisel değil, kamusal sorumluluk gereği olduğunu vurgulayarak, Çiğli halkının hakkını savunmaya devam edeceklerini açıkladı.

