İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den CHP'li Özel'e icraat dersi: Teslim ettiğimiz konutların maketini bile yapamaz
Güncel

AK Parti'den CHP'li Özel'e icraat dersi: Teslim ettiğimiz konutların maketini bile yapamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 'Afet yönetimi, envanter okumak değildir. Çöp konteyneri, minibüs ya da benzeri geçici çözümlerle deprem gerçeği karşılanamaz. İnsanlar hala yaşadıkları travmanın izlerini taşırken, yapılanları büyütme çabası sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır' ifadelerini kullandı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 22:29 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP'li Özel'e icraat dersi: Teslim ettiğimiz konutların maketini bile yapamaz
ABONE OL

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Deprem turisti CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsüden deprem bölgesine ilişkin anlattıkları, yaşanan büyük felaketin ağırlığıyla örtüşmeyen bir tablo ortaya koyuyor. Deprem sonrası ihtiyaçlar herkesin malumu, kalıcı konut, altyapı, güvenli yaşam alanları ve süreklilik. Buna rağmen birkaç kalem malzemenin tek tek sayılarak kamuoyuna sunulması, meselenin ne kadar yüzeysel ele alındığını gösteriyor. Afet yönetimi, envanter okumak değildir. Çöp konteyneri, minibüs ya da benzeri geçici çözümlerle deprem gerçeği karşılanamaz. İnsanlar hala yaşadıkları travmanın izlerini taşırken, yapılanları büyütme çabası sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Bizim yaklaşımımız nettir, konuşmak değil, sonuç üretmek. Deprem konutlarını inşa ettik, tamamladık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün binlerce aile yeni evlerinde yaşamaya başlamıştır. Açık ifade ediyorum; siz 455 bin konutun maketini bile yapamazsınız, biz ise anahtar teslimini gerçekleştirdik. Afetler, karşılaştırma ve polemik alanı değildir. Ancak millet kimin ne yaptığını da kimin sadece konuştuğunu da görüyor. Türkiye bu süreci söylemlerle değil, sahadaki icraatla yönetmiş, deprem bölgesinde kalıcı çözümleri hayata geçirmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.