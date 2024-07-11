AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in mali politikalarla ilgili konuşmak için milletvekili olduğu İzmir'in finans tablolarına bakması gerektiğini belirtti.



İnan, yazılı açıklamasında, Yücel'in asgari ücretin en az 25 bin liraya yükseltilmesine ilişkin açıklamasını eleştirdi.

"MİLLETVEKİLİ OLDUĞU ŞEHRİN FİNANS TABLOLARINA BAKMASI GEREK"

İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçilerin haksız şekilde işlerinden edildiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eski borçları kapatabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesini zarara uğrattığını savunan İnan, Yücel'in bu konulardan habersiz olduğunu ifade etti.

İnan, yerel seçimlerde suya indirim vaadiyle en pahalı suyu kullanan İzmirlilerden oy isteyen Cemil Tugay'ın göreve gelir gelmez suya yüzde 45 zam yaptığını kaydederek, "Yücel'in mali politikalarla ilgili konuşmak için milletvekili olduğu şehrin finans tablolarına bakması gerek." ifadesini kullandı.