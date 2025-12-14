İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den CHP'nin ''Cemevi'' provokasyonuna tepki: Siyasi bühtandır
Güncel

AK Parti'den CHP'nin ''Cemevi'' provokasyonuna tepki: Siyasi bühtandır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aleviler üzerinden giriştiği provokasyona sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik, “AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığına bağladılar” sözü siyasi bir bühtandır.' dedi.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 13:41 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP'nin ''Cemevi'' provokasyonuna tepki: Siyasi bühtandır
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aleviler üzerinden giriştiği provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz.

AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri "milli stratejiler"in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği "yerli ve milli özgüven devrimi" dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.