CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aleviler üzerinden giriştiği provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in "AK Parti'nin mantığı 'Cemevi, Cümbüş Evi' dedikleri için cemevini Kültür Bakanlığına bağladılar" sözü siyasi bir bühtandır. Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz.

AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 14, 2025

Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri "milli stratejiler"in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği "yerli ve milli özgüven devrimi" dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir."