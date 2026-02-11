İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
  • Güncel
  • AK Parti'den CHP'nin “saygısızlığı”na sert kınama: Demokrasiye açık saldırı
AK Parti'den CHP'nin “saygısızlığı”na sert kınama: Demokrasiye açık saldırı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin törenlerinde CHP'nin provokasyonu tepkilerin odağı oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP'nin bakanlarımızın yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz.' dedi.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 19:41 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

