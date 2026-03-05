İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0028
  • EURO
    51,2257
  • ALTIN
    7299.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den CHP'ye TÜGVA tepkisi: İftira atmak Özgür Özel'in mesleği olmuş
Güncel

AK Parti'den CHP'ye TÜGVA tepkisi: İftira atmak Özgür Özel'in mesleği olmuş

AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP lideri Özgür Özel'in TÜGVA iddialarına sosyal medya üzerinden zehir zemberek yanıt verdi. Özel'i 'Silivri'deki hırsızın siyasi rehinesi' olarak tanımlayan İnan, 'Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel'in adeta mesleği haline gelmiş.' ifadelerini kullandı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP'ye TÜGVA tepkisi: İftira atmak Özgür Özel'in mesleği olmuş
ABONE OL

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Belediyeler üzerinden LGBT'yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve 'çağdaş yaşam' adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP'nin kendisidir.

Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel'in adeta mesleği haline gelmiş.

Silivri'deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin, patenti size ait içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar."

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.