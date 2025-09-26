AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, partisinin danışma kurulu toplantısında CHP'li Merkezefendi ve Pamukkale belediyelerini eleştirirken, çöp ve pislik nedeniyle artan sivrisinekleri ise "CHP'nin İHA'ları" olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise sivrisineklerde silah olduğunu için sivrisineklerin "İHA" değil "SİHA" olabilecekleri belirtti.

CHP'li belediyelerin AK Parti döneminde kente kazandırılan hizmetleri dahi koruyamadıklarını savunan Özpek, "CHP'li basiretsiz belediyeyi bir buçuk yıldır izliyoruz. İlçemize bir çivi bile çakmadıkları gibi kazdıkları yolları tamir bile edemiyorlar. Mahallelerde oluşan çöp dağları ve kokuları ile CHP'nin İnsansız Hava Araçları (İHA) olan sivrisinekler ile mücadele edemedikleri üzülerek görüyoruz. Denizli artık CHP'nin İHA ve SİHA'larından bıktı. Yeni proje üretemedikleri gibi AK Partili belediyelerin, Denizli'ye hizmetlerine bile sahip çıkamıyorlar. Kısaca basiretsiz yönetimlerini bir buçuk yıldır izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize sık sık dediği gibi 'Bizim yapacaklarımızı hayal bile edemezler' sözünü yaşıyoruz. Onlar koltuklarına oturmaya devam ediyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ise sivrisineklerde silah olduğunu için İHA değil SİHA olabilecekleri göndermesi yaparak, "Pamukkale İlçe Başkanımız Osman Özpek güzel bir tabir kullandı. CHP'nin İHA'ları ama aslında onların silahı da olduğu için 'SİHA'ları veya dronları demek daha doğru olur. Onlardan ancak bu kadar çıkar. Ellerine bıraktığımız eserlere bile sahip çıkamıyorlar" şeklinde konuştu.