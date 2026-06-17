AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'un kronik sorunlarına dikkat çekmek ve devam eden yatırımları anlatmak amacıyla "İstanbul Beklemez" sloganıyla kampanya başlattı.

"'İSTANBUL BEKLEMEZ' KAMPANYASIYLA İSTANBUL'DAKİ YAPILMAYANLARI ANLATIYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yeni kampanyaya ilişkin ayrıntıları 24 TV'ye anlattı.

24 TV muhabiri Neslişah Yumak'ın "İstanbulluya ne vermek istiyorsunuz? İstanbul neyi hak ediyor? İstanbullu şu an neyi göremiyor?" sorusunu cevaplayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, "Şöyle tarif edeyim. AK Parti İstanbul olarak iki görevimiz var. 2 görevi bir arada icra ediyoruz. Bir tanesi hükümetimizin ve partimizin İstanbul temsilcisiyiz. Hükümeti temsil ediyoruz bir tarafıyla. Bir diğer taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdinde bir muhalefet görevimiz var. 'İstanbul Beklemez' kampanyasıyla milletimizin hukukunu milletimize İstanbul'daki yapılmayanları anlatarak korumaya gayret ediyoruz. Onları anlattık." dedi.

"'SENİN HAYATINDAN GİDİYOR' ÇOK ÖNEMLİ BİR KARŞILIK BULDU"

"Senin Hayatından Gidiyor" kampanyasına da değinen Özdemir açıklamasında, "Önemli ölçüde vatandaşımızın içerisinde bulunduğu fotoğrafı resmettik ve çok önemli de bir karşılık buldu. İBB de bu yapmış olduğumuz kampanyanın sosyal etkisini gördüğü için çok rahatsız oldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul'un yeni kampanyası "İstanbul Beklemez" hakkında açıklamamalarına devam eden Özdemir, "Bugünkü kampanyamızda iki ayağı olan bir kişinin bir ayağı aksıyor ama diğer ayağını biz çalıştırmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

"CHP KAOSLA UĞRAŞIRKEN BİZ MİLLETİMİZE HİZMET EDİYORUZ"

İstanbul'un kıymetli ve emanet bir şehir olduğunu dile getiren Özdemir, "Çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Geçmişten bu yana, belediye başkanlığından bu tarafa ve onun kadrolarıyla bu şehre kendi alanımızda en iyi hizmeti halen devam ettiriyoruz. Dün yaptık. Bugün de biz yapıyoruz diyoruz. Bu açıdan bugünkü kampanyamızsa bir tarafta kaosu yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kaos gündemleriyle uğraşırken; biz millete beraber ve bir olduğumuzu, milletimize hizmet etmeye devam ettiğimizi ifade ediyoruz." dedi.

"İBB, 7 yılda sadece 5 kilometre metro yaptı" diyen Özdemir, İBB'nin birçok metroyu başlangıç noktasında tuttuğunu söyledi.

10 YILA RAĞMEN HALA YÜZDE 10'LARDA

10 yıl geçmesine rağmen İBB'nin başlayan metrolarının yüzde 10'larda olduğunu söyleyen Özdemir, "Karayolunda, tünellerde keza aynı şekilde. Levazım Tüneli'nden bahsetmek gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarından keza bahsetmek gerekiyor. Levazım Tüneli mesela kaldı. Metrolar, Kirazlı-Halkalı metrosu yüzde 10'larda, Mahmutbey-Esenyurt metrosu %20'lerde, Bunlar iki kere yapılabilirdi bu kadar süre içerisinde. İstanbul'da bizim bıraktığımız metrolar biter. Bir o kadar daha metro inşaatı bitmek üzere olurdu ve yeni metrolara da başlanmış olurdu. Bugünkü trafik kaosunu biz yaşamazdık. Bu kadar hükümetimizin yaptığı metrolar olmasına rağmen İstanbul için yeterli değil çünkü ayağın bir tanesi de çalışması gerekiyor. Aksıyor. İşte yine Levazım Tüneli kaldı bakın %20'lerde imal edilmişti. Bitmiş olması gerekirdi. Ama bakanlığımız onun devamını Kilyos'a kadar bu sene inşallah vatandaşımızın hizmetine sunacak." ifadelerin kullandı.

"1 MİLYONA YAKIN KONUT DÖNÜŞTÜRDÜK"

İBB'nin kentsel dönüşüm konusundaki duyarsızlığına değinen Özdemir, "Diğer başlık kentsel dönüşüm. Sadece 7 yılda 1 milyona yakın konut dönüştürdük biz. 270 bin konut şu anda dönüşüyor. Bakın bu rakamlar 1 milyon konut demek 3-4 milyon insan demek." dedi.

KAMPANYA SOSYAL MEDYA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

24 TV muhabirinin "Sosyal medya hesapları üzerinden bu kampanyaya geri dönüşler ve katılım ne düzeyde?" sorusunu cevaplayan Özdemir, "Dün akşam biz kampanyayı sosyal mecrada da paylaştık. Türkiye gündeminde birinci sırada uzun saatler karşılık buldu. Bu vatandaşımızın yaptığımız kampanyaya ve vermiş olduğumuz mesaja karşılık verdiğini gösteriyor. Başkaca mecralarda da şu anda dönüş almaya başladık. Biz sadece gerçeği vatandaşımızın gözü önünde bir fotoğraf olarak bırakıyoruz. Takdiri İstanbulluları vatandaşlarımıza bırakıyoruz." şeklinde konuştu.