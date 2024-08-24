İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

AK Parti'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ederken, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak ve beraberindeki heyet ziyarette nöbet çadırına ziyarette bulundu.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
AK Parti'den Diyarbakır annelerine ziyaret
ABONE OL

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde nöbet tutan ailelerin evlat mücadelesi bin 818 gündür kararlılıkla devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak ve beraberindeki partililer, nöbetteki aileleri ziyaret etti. Ziyarette Ocak, ailelerden dağa kaçırılan çocuklarının hikayesini dinledi.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ocak, terör örgütünün annelerin verdiği mücadeleyle büyük sarsıntıya uğradığını söyledi. Ocak, "3 Eylül 2019 tarihi önemli bir tarih. Biz bugün buraya bu tarihinden beri evlatları için nöbet tutan ve 1818 gündür nöbet tutmaya devam eden anneleri dinlemeye geldik. Onların sesi olmaya geldik. Onları desteklemeye geldik. Bu annelerimiz direnişin sembolü oldular. Terör örgütüne karşı. Bu annelerimiz umut oldular tüm Türkiye'ye. Bu annelerimizin bu mücadelesi 'edi bese' diyen Diyarbakırlı ve diğer illerdeki annelerin cesur sesleri olarak tüm Türkiye'ye yayıldılar" dedi.

Terör örgütünün artık eskisi gibi gençleri kandırıp, saflarına katamadığını belirten Ocak, "Gençleri ölüme götürememektedir. Yeri gelmişken şunu dile getirmek istiyorum. İnsan haklarından, çocuktan dem vuran siyasi partilerin, STK'ların, 1818 gündür burada bir mücadele veren anneleri ziyaret etmemeleri, onların sesini duymamalarını Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. 55 aile evladına kavuştu. İnanıyoruz ki bütün anneler, bütün aileler evlatlarına kavuşacaktır. Son ana kadar biz onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

  • cocuklar
  • evlat mücadelesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.