AK Parti'den Doğu Akdeniz çıkışı: Soykırımcılara harita çizdirmeyiz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Eli kanlı soykırımcıların Doğu Akdeniz'de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur, olamaz. Ne masa kurabilirsiniz ne harita çizebilirsiniz ne de gelecek tasarlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.



İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'le bir araya geldiği programda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

"Tarihi çarpıtarak konuşan bir işgal şebekesinin sözleri hüküm doğurmaz" görüşünü paylaşan İnan, şunları kaydetti:

"Şehirleri yerle bir eden, çocukları katleden, bombalarla insanları enkaz altında bırakan, açlığı ve ablukayı devlet politikası haline getiren bir zihniyetin 'bağımsızlık' kelimesini ağzına alması ahlaksızlıktır. Gazze işgalini meşrulaştırmak için tarihi eğip bükmeniz suçlarınızı gizlemez, sadece kayda geçirir. Eli kanlı soykırımcıların Doğu Akdeniz'de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur, olamaz. Ne masa kurabilirsiniz ne harita çizebilirsiniz ne de gelecek tasarlayabilirsiniz. 'Unutun gitsin' diyorsun ya unutulmayacak olan sensin. Yargılanacak ve hesap verecek olan da."