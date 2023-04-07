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Sürpriz ziyaret sonrası açıklama! Binali Yıldırım: DSP Genel Başkanı Aksakal'a teklifi ilettik

DSP'ye ziyareti sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'DSP Genel Başkanı Aksakal'a seçimde beraber yol yürüyebileceğimiz teklifini ilettik.' dedi.

7 Nisan 2023 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Sürpriz ziyaret sonrası açıklama! Binali Yıldırım: DSP Genel Başkanı Aksakal'a teklifi ilettik
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük, teklifimizi ilettik." dedi.

AK Parti, DSP'ye bir ziyarette bulundu.

Saat 11.00'de DSP Genel Merkezi'ne gelen Ömer Çelik ve Binali Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü.

Görüşmede 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirme yapıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Bu seçimde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük. Teklifimizi ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Yıldırım'ın ardından söz alan Aksakal ise şunları söyledi:

"Bu süreçte DSP Atatürk'ün yolunda Bülent Ecevit'in ilkeleri ışığında Türk milletine hizmet etmek için ilkeli bir duruşla, dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. DSP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması için elinden geleni yapacaktır. TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık. Saat 14.00'te başkanlık kurulumuzu toplantıya çağırdık. Dünkü ve bugünkü ziyareti değerlendirip açıklama yapacağız. Toplantımızdan sonra düşüncelerimizi bildireceğiz."

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