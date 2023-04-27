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AK Parti'den duygulandıran Ayasofya paylaşımı: Kıyamete kadar eksik olmayacak

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile ilgili duygulandıran bir video paylaştı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve büyük beğeni toplayan videoda, 'Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak.' ifadeleri kullanıldı.

27 Nisan 2023 Perşembe 23:49 - Güncelleme:
AK Parti'den duygulandıran Ayasofya paylaşımı: Kıyamete kadar eksik olmayacak
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AK Parti 2020 yılında müzeden camiye çevrilen ve 85 yıllık ibadet özlemini sona erdiren Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ilişkin bir video hazırladı.

AK Parti tarafından hazırlanan reklam filminde, 1981 yılından başlayan bir hikayeye yer verildi

Ayasofya'da namaz kılma ümidi taşıyan esnafın konu edildiği videonun başlarında, sokaklarda askerlerin dolaşması dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda Nazım Hikmet Ran'ın da şu dizelerine yer verildi:

"Hak yerine getirdi en büyük niyazını

Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını!

İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,

Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!"

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