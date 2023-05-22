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AK Parti'den eski AKUT Başkanı Mahruki'ye dava

AK Parti'nin avukatları, 'partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:46 - Güncelleme:
AK Parti'den eski AKUT Başkanı Mahruki'ye dava
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Avukat Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan'ın, asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Mahruki'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı açıklamalar" yaptığı belirtildi.

Dilekçede, davalının birçok kez benzer eylemlerde bulunduğu, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla paylaşımlar yaparak, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği öne sürüldü.

Partinin bu denli çirkin ve mesnetsiz ithamlara maruz kalmasının, kurumsal kişiliğine zarar verdiği belirtilen dilekçede, parti aleyhindeki paylaşımlarla eleştiri, düşünce özgürlüğü sınırlarının aşıldığı savunuldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, kişilerin şeref ve haysiyetlerinin koruma altına alındığı vurgulandı.

Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Mahruki'nin 50 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

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