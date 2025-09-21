Çelik, NSosyal hesabından, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır. Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır."

EFKAN ÂLÂ'DAN KARARA DESTEK MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Bu kararlar, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yönünde umutları artırmaktadır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını her koşulda ve her platformda savunmayı kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma yönünde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu kararları, uzun süredir adaletsizliğe, işgale ve soykırıma maruz kalan Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve iki devletli çözüm vizyonunun güçlenmesi bakımından son derece önemli gördüklerinin altını çizen Ala, şunları kaydetti:

"Bu kararlar, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yönünde umutları artırmaktadır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını her koşulda ve her platformda savunmayı kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin meselesine uluslararası düzeyde dikkat çekmekte, Filistin'in haklı taleplerini başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok taraflı platformlarda güçlü şekilde dile getirerek adil ve kalıcı bir barışın ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasıyla mümkün olacağını vurgulamaktadır.

Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya ve uluslararası toplumun bu yöndeki olumlu adımlarını teşvik etmeye devam edecektir. Bu vesileyle, uluslararası topluma başta bölgemiz olmak üzere, tüm dünyada barış, adalet ve insan onuruna saygı temelinde bir gelecek inşa edilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."