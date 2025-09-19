İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

AK Parti'den gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'a ihraç talebi

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. AK Parti, Sungur'un ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

AK Parti'den gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'a ihraç talebi
Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ TALEBİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, hakkında irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un, ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Sungur hakkında, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve gözaltı işlemi yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca, Sungur'un, tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.

- OLAY

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

  • Ahmet Sungur
  • Yahşihan Belediyesi
  • gözaltı

