AK Parti'den Gülşen'in hadsiz sözlerine sert tepki: Bu espri değildir!

Şarkıcı Gülşen'in önceki gün imam hatipliler hakkında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Skandal sözlerin ardından zoraki özür dileyen Gülşen, adliyeye sevk edilirken siyasiler şarkıcının skandal açıklamasına tepki göstermeye devam ediyor.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tepkisini "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir." sözleriyle dile getirdi.

SÖZCÜ ÇELİK: NEFRET ÜRETMEK BİR SANAT DALI DEĞİLDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gülşen'in skandal açıklamalarına şu ifadelerle tepki gösterdi:

Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini "sapıklık" iddiası ile hedef almak ve Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır..." ifadelerini kullandı. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir." dedi.

HAMZA DAĞ: İSTİHZA, KÜÇÜK DÜŞÜRME VE ÖTEKİLEŞTİRME İÇERİYOR

Gülşen'in sözlerinin istihza, küçük düşürme ve ötekileştirme içerdiğini ve bunu kınadıklarını, yargıda da bu konuda işlem başlatıldığını hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Hem bu tehdit dili noktasındaki hareketlerde hem de istihza içeren şeylerde ki bugünkü açıklamalara baktığımızda espri olarak nitelendirenler var ama bu bir espri değildir, bu toplumun bir kesimini küçük görmeye ilişkin bir mantıktır. Onun için de öyle espri deyip geçiştirilecek bir nokta değildir. Muhalefete, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na çağrımız şudur: Siz bu tehdit dilinin ve bu küçük görme dilinin neresindesiniz? Önünde misiniz, arkasında mısınız, yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız? Bununla ilgili bir açıklama da ortaya koyarsanız helalleşmeniz gerçekten samimi mi değil mi bu millet de görmüş olur."

BAKAN BOZDAĞ: ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülşen'in sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.

BAKAN KURUM: MİLLETLE HESAPLAŞMASINI İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN YAPANLAR GÖRÜYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Yıllarca imam hatiplerin kapısına zincir vurmaya çalışanlar, milletle hesaplaşmasını imam hatipler üzerinden yapanlar görüyoruz ki hâlâ bitmemiş. Milletimizin alın teri ile kurulmuş imam hatiplere ve imam hatiplilere yönelik çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum." dedi.

BAKAN ERSOY: NEFRET DİLİNE İNAT, SEVGİ DİLİ HER DAİM GALİP GELECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Devletimizin güzide bir kurumunu, millî ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz. Sanatçı sorumluluğu, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir. Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek; toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir!" diyerek tepki gösterdi.