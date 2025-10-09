İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,74
  • EURO
    48,7808
  • ALTIN
    5414.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den gündem olan cevap! İşte Özgür Özel'in ''gururu'' CHP'li belediyeler
Güncel

AK Parti'den gündem olan cevap! İşte Özgür Özel'in ''gururu'' CHP'li belediyeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Gurur duyuyorum' dediği CHP'li belediyeler çöp ve susuzlukla boğuşuyor. İzmir'de çöp dağları oluşurken, başkent susuzluğa mahkum oldu. İstanbul ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla çalkalanıyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 'Sadece izliyoruz' notuyla Özel'e cevap niteliğinde bir video paylaştı.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
AK Parti'den gündem olan cevap! İşte Özgür Özel'in ''gururu'' CHP'li belediyeler
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi'nin 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziye Evi açılışında yaptığı konuşmada, "Bütün belediye başkanlarımızın hizmetleriyle gurur duyuyoruz" dedi.

Özel'in bu sözleri, İzmir, Ankara, Edirne, Bursa, Adana ve Bilecik'te yaşanan belediyecilik krizleri nedeniyle büyük tepki çekti.

İZMİR YILLARDIR ÇÖKÜŞTE

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir, yıllardır süren altyapı eksikliği, çöp birikintileri, kötü koku ve düzenli su kesintileri ile gündemde.

CHP YÖNETİMİNDEKİ İLLERDE HAYAT FELÇ

Ankara'da ise 29 Eylül'den bu yana süren su kesintileri, özellikle Mamak ilçesinde hayatı felç etti; Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle halk saatlerce tanker kuyruğunda su bekliyor.

Edirne'de yurt öğrencileri, günlerdir devam eden su kesintisi nedeniyle "Su istiyoruz" sloganıyla eylem yaparak Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı istifaya çağırdı.

Öğrenciler su kesintisini protesto etti

Bursa'da Çınarcık Barajı'ndaki arıtma tesisi tamamlanmadığı için şehir susuz kaldı.

BOZUK YOLLARA HALI

Adana'da vatandaşlar bozuk yolları halı ile kapatırken, Bilecik'te Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı rögar kokusunu kesmek için kapakların altına naylon serdi.

AK PARTİ'DEN GÜNDEM OLAN CEVAP

Bu gelişmelerin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından "Sadece izliyoruz" notuyla CHP yönetiminde içler acısı hale gelen şehirlerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Işıkhan'dan İzmir tepkisi

"Milleti kandırıyorlar, oy yok artık"

Vatandaşların su mağduriyetine DSİ el attı

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.