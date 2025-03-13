AK Parti'den İBB Meclisi'nde Medya AŞ ile ilgili soru önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İBB iştirak şirketi Medya AŞ hakkındaki soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi mart ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İBB iştirak şirketi Medya AŞ hakkındaki soru önergesi verdi.

Kamuoyunda ve medyada CHP kurultayındaki şaibeler üzerine yapılan şikayetler neticesinde soruşturma açıldığını, bu konunun yargıya bırakıldığını belirten Aksu, "İBB ve İBB iştiraki olan Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Medya AŞ ile ilgili yazılı ve görsel medyadan edinilen bilgilerle ilgili soruyoruz. Medya AŞ'den hangi gazetecilere ne kadar para transfer edildiğinin belirlendiği bilgisi ve 25'e yakın gazetecinin maaşa bağlandığı doğru mudur? CHP kurultayı için 1200 cep telefonu alındığı ve bu telefonların faturalarının Medya AŞ tarafından ödendiği konusunda bir açıklama yapacak mısınız?" diye konuştu.

İBB'nin, 13 Şubat'ta "dudak uçuklatan" bir reklam ihalesine daha imza atarak 1 yıllık video ve reklam işi ihalesini iştirak şirketi Medya AŞ'ye 736 milyon 793 bin 800 lira ve KDV bedelle verdiğini dile getiren Aksu, önergesinde şunları kaydetti:

"İhale teknik şartnamesine göre, İBB hizmetleri, toplantılar, etkinlikler ve çeşitli mekanlarda yapılacak çekimler kapsamında toplam 1 milyon saniyelik video kaydı alınacağı, ayrıca etkinliklerin havadan çekimi için 150 bin saniyelik dron görüntüsü alınacağı, ihalenin bir diğer maddesinin ise 195 bin saniyelik 1000 adet filmin çekilmesi olduğu, ihale kapsamında televizyonlara toplam 55 bin saniye reklam verileceği, gazetelerde 35, dergilerde ise 12 reklam yayımlanacağının belirtildiği, ulusal ve Marmara Bölgesi'nde yayın yapan radyolarda 5 bin saniyelik reklam yayını yapılması planlandığı, sözleşme süresi boyunca toplamda 700 milyon kişiye ulaşacak 700 bin reklam gösteriminin hedeflendiği bilgileri doğru mudur?"

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Meclis üyelerinin, Meclis'te soru sormasının en doğal hakları olduğunu söyledi.

Soru önergelerine müdahalede bulunmadıklarını anlatan Özcan, "Ancak şöyle bir durum da var Başkanım. Eğer bu konu sosyal medya üzerinden öğrenilip oradan yayılan dedikodular üzerinden soru sorulacaksa bu Meclis'te o zaman bunun adı soru önergesi olmaz, dedikodu önergesi olur. Birtakım trol hesapların yapmış olduğu dedikodular üzerinden burada soru sorulmasını doğrusu Meclis üyesi arkadaşıma da yakıştıramadım ama tabii ki bizim sorulardan kaçtığımız yok, soru sorulsun cevabı da verilsin." ifadelerini kullandı.

Tekrar söz almak isteyen Aksu'ya, Meclis 1. Başkanvekili Aslan tarafından izin verilmedi.

Bunun üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, bir belediye iştiraki hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldığını ve ulusal medyada da bunun yer aldığını söyledi.

Meclis üyesinin, soruşturma hakkında medyaya yansıyan iddiaları bilgilendirme hakkı çerçevesinde sorduğunu belirten Gökkuş, "Bunun şimdi dedikoduyla veya savcılığın elindeki bilgilerin ele geçirilmesiyle ne alakası var. Burada Meclis üyemize, grup sözcüsü, 'dedikoducu', 'sosyal medya dedikoducusu' gibi bir ithamda bulundu. Bu doğru bir itham değil. Biz Meclis üyeleri olarak medyaya yansıyan konularda soru sormayacağız da hangi konularda soru soracağız?" ifadelerini kullandı.

Meclis'te konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.