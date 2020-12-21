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AK Parti'den İBB'nin “Türkçe Kur'an” skandalına sert tepki: Büyük hadsizlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Türkçe Kur'an” skandalına tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'İBB Başkanı'nın 88 yıl önceki hevesle, Kur'an'ı ve ezanı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir.' dedi.

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21 Aralık 2020 Pazartesi 15:54 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:54
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlediği Şeb-i Arus töreninde, kadın-erkek semazenlerin bir arada gösteri yapması ve Kur'an'ın Türkçe okunmasına tepkiler devam ediyor.

Twitter hesabından çok anlamlı bir video paylaşarak skandala tepki gösteren İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

İBB Başkanı'nın 88 yıl önceki hevesle, Kur'an'ı ve ezanı yeniden Türkçe okutması, milletimizin kutsallarına karşı yapılmış büyük bir hadsizliktir. CHP’nin köhnemiş zihniyetinin İstanbul’da yeniden hortlamasına aziz milletimiz müsaade etmeyecektir.

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