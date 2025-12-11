AK Parti'den İBB'ye borç tepkisi: Hani her şey güzel olacaktı?

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.

Muhalefet partilerinin milletvekillerinden bütçe görüşmelerinde yol gösterici eleştiriler beklediklerini dile getiren Yıldırım, "gölge bakanlıklar" oluşturan CHP'nin bütçeyi beğenmediğini belirtti.

Yıldırım, "Sayın Özgür Özel'e çağrı yapıyorum, gölge bakanlıklar ihdas ediyorsun. Şu gölge bakanlıkların 2026 bütçesini paylaşın, biz de görelim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe görüşmelerinde gençlere "hızlı internet" sözü verdiğini anlatan Yıldırım, CHP'nin daha önce de İstanbul'a "hız ray" sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

AK Parti'li Yıldırım, milletin CHP'den vaat beklemediğini, İstanbulların AK Parti döneminde sistemli işleyen belediyeciliği istediğini kaydetti.

İBB'nin 215 milyar lira borcu olduğunu söyleyen Yıldırım, "Belediyeyi borç batağına sürüklediler. Bir kuruşluk hizmet yapmamışsınız. Hani her şey güzel olacaktı? Nerede bu güzellik? İstanbul'da, Ankara'da veya CHP nereyi yönetiyorsa, herhangi bir proje için 'Bu projenin bedeli şu kadardır, al, git, yap' deseniz yapamazlar. Hiçbir zaman böyle iş yapmamışlardır, yapamazlar." ifadelerini kullandı.

Milletin, AK Parti'ye yaptığı hizmetlerden dolayı destek verdiğini vurgulayan Yıldırım, gelecek seçimlerde de aynı desteği alacaklarını belirtti.