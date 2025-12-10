İSTANBUL 13°C / 8°C
Güncel

AK Parti'den İBB'yi terletecek soru! En büyük vurgunu hafriyattan yapmışlardı

İBB iddianamesinde 'İmamoğlu Suç Örgütü'nün en büyük vurgunu hafriyatlar üzerinden yaptığı belirtilmişti. Bu kapsamda örgütün 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yaptığı tespit edildi. İBB Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oturumda ise Kartal'daki hafriyat dökümüne ilişkin soru önergesi verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, son günlerde sosyal medyada, yerel ve ulusal basında Kartal Orhantepe Mahallesi Dragos bölgesinde CHP'li üst düzey bir yetkilinin villasına ait hafriyatla ilgili iddialar olduğunu söyledi.

10 Aralık 2025 Çarşamba 18:02
AK Parti'den İBB'yi terletecek soru! En büyük vurgunu hafriyattan yapmışlardı
ABONE OL

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, son günlerde sosyal medyada, yerel ve ulusal basında Kartal Orhantepe Mahallesi Dragos bölgesinde CHP'li üst düzey bir yetkilinin villasına ait hafriyatla ilgili iddialar olduğunu söyledi.

Yıldız, villaya ait hafriyatın yaklaşık üç aydır Kartal Belediyesi ve İBB'ye ait iş makineleriyle alındığı, ardından bu hafriyatın Kartal Yunus Mahallesi'nde binlerce vatandaşın her gün geçtiği alanda kaçak bir çöp, moloz ve hafriyat döküm sahası oluşturularak boşaltıldığı, moloz ve hafriyatların birbirleriyle karıştırılarak başka bir yere sevk edildiği yönünde ciddi iddiaların yer aldığını kaydetti.

"BU İŞLEM AYRICALIKLI BİR ZÜMREYE SAĞLANAN BİR KAMU HİZMETİ MİDİR?"

Bu iddiaların, hem kamu kaynaklarının kişisel işlerde kullanılması hem kaçak döküm hem de çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirten Yıldız, önergesinde şu soruları yöneltti:

"Bahsi geçen Dragos bölgesindeki hafriyat alımı sırasında İBB'ye ait araç ve iş makineleri çalışmış mıdır? Çalıştıysa hangi birimin talimatıyla, hangi resmi evrak ve iş emri kapsamında, kimin mülkiyetindeki alanda, hangi ücret karşılığında işlem yapılmıştır? Bu hizmet bireysel bir kişi için mi, yoksa resmi bir kamu ihtiyacı için mi gerçekleştirilmiştir? İBB'nin bu tür hizmetleri özel mülkiyete sunmasına ilişkin bir yönetmelik, prosedür veya ücret tarifesi var mıdır? Eğer varsa, sıradan bir vatandaş da aynı hizmeti talep edebilir mi? Yoksa bu işlem ayrıcalıklı bir zümreye sağlanan bir kamu hizmeti midir? Hafriyatın boşaltıldığı Kartal Yunus Mahallesi'ndeki alan, İBB'nin veya Kartal Belediyesinin resmi bir döküm sahası mıdır?"

Meclis'te yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

