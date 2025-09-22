İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
  • AK Parti'den ihraç edilmişti! Ahmet Sungur ve 8 şüpheli adliyede
AK Parti'den ihraç edilmişti! Ahmet Sungur ve 8 şüpheli adliyede

Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan AK Parti, Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracını talep etmişti.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SUNGUR VE 8 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK PARTİ İHRAÇ TALEP ETMİŞTİ

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

