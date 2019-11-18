AK Parti'den ihraç talebi: Bakır, Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.
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