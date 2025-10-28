İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

AK Parti'den işgalci İsrail'e sert tepki: Katliam odaklı bir zihniyetin yansıması

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal edip Gazze'ye yeniden saldırılar düzenlemesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında “Uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür” diyen Ala, ”Bu noktada susmak suça ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.

28 Ekim 2025 Salı 21:25
AK Parti'den işgalci İsrail'e sert tepki: Katliam odaklı bir zihniyetin yansıması
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tepki paylaşımında şunları kaydetti:

Netanyahu'nun, Gazze'de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesi, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür. Bu tür adımlar, katliam odaklı bir zihniyetin yansımasıdır. Gazze'de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür. Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarını "kınamakla" yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze'deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir.

