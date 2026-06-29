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AK Parti'den İsrail'in 1915 kararına tepki! Çelik: Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararı sert sözlerle eleştirerek, bunun Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlere yönelik uluslararası tepkileri perdeleme amacı taşıdığını savundu. Çelik, söz konusu kararın hukuki ve tarihi gerçeklikten uzak olduğunu ifade ederek, 'Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir' dedi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
AK Parti'den İsrail'in 1915 kararına tepki! Çelik: Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki gösterdi.

Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekelerin çokça görüldüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir. Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır. Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur."
  • Omer Celik
  • Netanyahu
  • Soykirimci şebeke

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