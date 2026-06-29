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AK Parti'den İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki: Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, 'İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
AK Parti'den İsrail'in Suriye saldırısına sert tepki: Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırıları kınadı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar, yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar, bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."

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