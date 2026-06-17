AK Parti'den ''İstanbul beklemez'' hamlesi: Dev yatırım ve hizmetler billboardları süsledi

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak başlatılan açık hava çalışmalarıyla birlikte yürütülen kampanya, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Şehrin çeşitli noktalarında billboardlar aracılığıyla vatandaşlarla buluşturulan kampanya, sosyal medyada da ülke gündeminde üst sıralara yükseldi.

Kentsel dönüşümden ulaşıma, eğitimden sağlığa, gençlik yatırımlarından çevre projelerine kadar İstanbul'da devam eden yatırımlar ve hizmetler kampanyayla kamuoyuna aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, daha önce kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Senin Hayatından Gidiyor" çalışmasının İstanbulluların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkati çektiğini, "İstanbul Beklemez" kampanyasının ise çözüm ve hizmet iradesini öne çıkardığını belirtti.

Özdemir, "Deprem beklemez, ulaşım beklemez, gençlerimizin geleceği beklemez, sağlık yatırımları beklemez. İstanbul gibi dünya ölçeğinde bir şehrin kaybedecek tek bir günü bile yoktur." ifadelerini kullandı.

Kampanyanın temel mesajının "Dün yaptık, bugün de biz yapıyoruz" anlayışı olduğunu aktaran Özdemir, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini sürdürdüğünü kaydetti.

İstanbul'da devam eden yatırımlara ilişkin bilgi veren Özdemir, 2019'dan bu yana 994 bin konutun dönüştürüldüğünü, 270 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü ve 1 milyon 260 bin konutun daha dönüşüm kapsamına alındığını ifade etti.

Gençlik ve eğitim alanında 10 gençlik merkezinin hizmete açıldığını, 10 yeni merkezin yapımının sürdüğünü belirten Özdemir, 13 yurtta 37 bin 632 öğrenciye hizmet verildiğini, 19 bin 709 öğrenci kapasiteli 9 yeni yurdun da inşa edildiğini aktardı.

Özdemir, eğitim yatırımları kapsamında 163 okul ve 3 bin 798 dersliğin tamamlandığını, 159 okul ve 3 bin 913 dersliğin yapımının sürdüğünü, sağlık alanında ise 8 bin 238 yatak kapasiteli 13 hastanenin hizmete alındığını, 7 bin 525 yatak kapasiteli 9 hastanenin yapımının devam ettiğini bildirdi.

Spor yatırımları kapsamında 13 tesisin tamamlandığını ve 2'si olimpik yüzme havuzu olmak üzere 10 yeni tesisin inşa edildiğini belirten Özdemir, çevre yatırımları çerçevesinde 7 milyon 788 bin metrekare büyüklüğündeki 35 millet bahçesinin hizmete açıldığını, 11 milyon 728 bin metrekare büyüklüğündeki 24 yeni millet bahçesinin yapımının sürdüğünü kaydetti.

Ulaşım yatırımlarına da değinen Özdemir, 2019'dan bu yana 85,2 kilometre kent içi raylı sistem hattının tamamlandığını, 104,2 kilometre yeni hattın yapımının devam ettiğini, ayrıca 80 kilometre yol, 7 tünel ve 17 köprünün tamamlandığını, 92 kilometre bölünmüş yol çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Özdemir, "İstanbul'u polemik bekletebilir, reklam bekletebilir ama depremi, ulaşımı ve gençlerimizin geleceğini bekletemezsiniz." ifadelerini kullanarak, devletin tüm kurumlarıyla İstanbul için çalışmaya devam ettiğini vurguladı.