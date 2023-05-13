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AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ikameti başka şehirlerde olan seçmenlerin oy kullanabilmesi için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi
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AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Recep Aslıyüksek, Zeytinburnu'ndaki AK Parti 2 ve 3. Bölge SKM binaları önünde, basın mensuplarına seferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aslıyüksek, 39 ilçe başkanlıklarına gelen yoğun talebe kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Sandığı şehir dışında olan vatandaşlarımıza hizmet vermek amacıyla yaklaşık 1000 otobüsle 50 bin vatandaşımızı şehir dışına taşıyacağız. Allah vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Anadolu yakalarında 6 bölgeden araçların kalkacağını bildiren Aslıyüksek, "Yaklaşık 100 aracımız Esenyurt ve Bağcılar bölgesinde. Diğer araçlarımız da SKM ve Anadolu bölgesinde." dedi.

Aslıyüksek, aynı araçların vatandaşları İstanbul'a geri getireceğini, bu imkan sağlanırken partili ayrımı yapılmadığını sözlerine ekledi.

Yarınki seçimde İstanbul dışında oy kullanacak vatandaşlar, otobüslere binerek gidecekleri illere doğru yola çıktı.

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