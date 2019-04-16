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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,olağanüstü itiraz dilekçesini sundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerini olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. YSK başvurusundan sonra açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Dilekçe ve eklerini YSK'ya sunduk. İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için başvurduk.' dedi.

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AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye olağanüstü itiraz dilekçesini sundu.
 
AK Parti, YSK'ya 3 valiz dolusu belge ile geldi.
 
AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasını talep etti.
 

AK PARTİ'DEN BAŞVURU SONRASI AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İstanbul'da yeniden sayılan oylar konusunda "Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı." dedi.

Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazda bulunmak üzere geldiklerini ve dilekçe ve eklerini YSK'ya sunduklarını belirten Yavuz, tüm Türkiye'nin gözünün YSK'de olacağını söyledi.

Seçimin ardından partilerin ve YSK'nin sonuca ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Yavuz, YSK'nin 28 bin farkla CHP'nin lehine seçimin bittiğine dair açıklamada bulunduğunu, CHP'nin 29 bin oyla kendileri lehine seçimin bittiğini ilan ettiğini, AK Parti İl Başkanlığının da 3 bin 870 oy farkıyla AK Parti'nin seçimleri aldığını dile getirdiğini hatırlattı.

Rakamların her bir yerden ayrı görülmesi, kendi kayıtlarıyla da çelişmesi üzerine farkın ve çelişkinin neden kaynaklandığını araştırmaya başladıklarını ifade eden Yavuz, maddi hataları düzeltmekle işe başladıklarını kaydetti.

Emarelerin sandıkların tamamında birtakım usulsüzlükler yapıldığını ortaya koyduğunu ifade eden Yavuz, sadece maddi hata düzeltimi yoluyla 8-9 bine varan oyun AK Parti yerine başka partilere kaydırıldığını gördüklerini dile getirdi. Yavuz, geçersiz sayılan oyların sayılması sonucunda da yaklaşık 6 bin oyun AK Parti'ye yazılması gerekirken iptal edildiğini aktardı.

Oyların tamamının sayılması taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatan Yavuz, "Yüksek Seçim Kurulu kararı hepimizi bağlar. Ama ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı." diye konuştu.

Yaptıkları çalışma ve sayım sonucunda CHP'nin lehine de yazılan oylar bulunduğunu ancak yüzde 85,6 oranında AK Parti'nin aleyhine bir durumu tespit ettiklerini dile getiren Yavuz, "Birbirine çok yakın oy oranı var ama geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu." dedi.

Sayım döküm cetvellerinin önemine işaret eden Yavuz, bunlardan 5 binden fazlasının mühürsüz, 700'e yakınının imzasız olduğunu belirlediklerini de anlattı.

Kısıtlı seçmenlere de değinen Yavuz, örnek olarak, yanına "oy kullanamaz" şerhi düşülmeyen 5 bin 287 hükümlünün İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer almasını gösterdi.

Sandık kurullarının oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yavuz, "62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir. Bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar var." ifadesini kullandı.

Bir kısım oyların düzelttildiğinde 16 bin 884 oyun AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazıldığını ifade eden Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır." dedi.

Yavuz, YSK'ye sunulan üç valiz dolusu ekte, ileri sürdükleri tezlerin delillerinin, belgelerinin bulunduğunu bildirdi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

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