İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşmak amacıyla İstanbul'un 39 ilçesinde büyük iftar buluşması gerçekleştirildi.

"İstanbul'da Bereket" sloganıyla düzenlenen gönül sofrası etkinliği kapsamında AK Parti teşkilatları, 12 bin hanede vatandaşların iftar sofrasına konuk oldu.

Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla buluşan AK Parti teşkilatı, sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."