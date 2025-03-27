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AK Parti'den İstanbul'un 39 ilçesinde büyük iftar buluşması! 1 günde 12 bin hane ziyaret edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı organizasyonuyla, ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler, 1 günde 12 bin hanede vatandaşların iftar sofrasına konuk oldu.

AA27 Mart 2025 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
AK Parti'den İstanbul'un 39 ilçesinde büyük iftar buluşması! 1 günde 12 bin hane ziyaret edildi
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İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu paylaşmak amacıyla İstanbul'un 39 ilçesinde büyük iftar buluşması gerçekleştirildi.

"İstanbul'da Bereket" sloganıyla düzenlenen gönül sofrası etkinliği kapsamında AK Parti teşkilatları, 12 bin hanede vatandaşların iftar sofrasına konuk oldu.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİLER

Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla buluşan AK Parti teşkilatı, sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

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