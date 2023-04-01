AK Parti'den İstanbul'un 39 ilçesinde sahur programı

Sultangazi'de düzenlenen iftar programı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Buradaki sahur programına katılan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, "Bundan önce 20 yıldır olduğu gibi AK Parti, Gençlik Kolları ile yıldız gibi parlamaya devam edecek." dedi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki seçimlerden de zaferle çıkacağına olan inancını paylaşarak, "Bu yol Hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz. Bizler, 20 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren teşkilatız. Bundan sonra da bu desteği vermeye devam edeceğiz. 20 yıldır girdiği bütün seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimde de alnının akıyla çıkacak, Türkiye Yüzyılını başlatacaktır. Birileri yalanlar üstüne yalanlar söylesin, biz bundan sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duvar gibi duracağız. İstanbul üzerine düşeni yapıyor." diye konuştu.

-"Bizler Tayyip Erdoğan'ın genç arkadaşları, gençlik kollarıyız"

İstanbul'da 1 milyon 250 bin gencin 14 Mayıs'taki seçimlerde ilk kez oy kullanacağını anımsatan Çekerek, "Bizler, çağın gereksinimlerine sahip olarak, bilgilerimizi ona göre adapte ederek, 1 milyon 250 bin ilk defa oy kullanacak gencin isteklerini liderine direkt iletebilen bir yapıyız. AK Gençlik olarak milyonları aşan bir teşkilata sahibiz. Biz bugüne kadar yapılan bütün kazanımları, alt yapı ve teknolojileri, savunma sanayi yatırımlarını benimseyen kadroları desteklemeye devam edeceğiz. Bizler Tayyip Erdoğan'ın genç arkadaşları, gençlik kollarıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda ben de görev almak istiyorum diyen gençleriz. Bizler çağın gereksinimlerine sahip gençler olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çekerek, şunları kaydetti:

"Biz AK Gençler olarak Ayasofya davasında Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda durduğu yerde dimdik duracak mıyız? Biz bu davayı sahipsiz bırakmayacağız. Ayasofya'yı bugüne kadar yıllarca vatandaşların o meydandan haykırışları neticesinde açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emekleri zayi etmeyeceğiz."

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.