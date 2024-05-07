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AK Parti'den İzmir'deki 28 Şubat zihniyetine sert tepki: Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı. CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin nikah memuru, bir ailenin kendi nikahında dua etmesine izin vermedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan tepki çeken olaya, 'Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir.' sözleriyle tepki gösterdi.

AA7 Mayıs 2024 Salı 07:53 - Güncelleme:
AK Parti'den İzmir'deki 28 Şubat zihniyetine sert tepki: Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesi nikah dairesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, "Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadesini kullandı.

İnan yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen videoda bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmediğini, dua eden kişinin elinden nikah memurunun mikrofonu aldığını ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığının görüldüğünü belirtti.

İnan, "Bu millete Ezan-ı Muhammediyi çok görenlerin Allah'a dua edenlerle ve edilmesiyle olan sorununun genetik bir mesele olduğunun farkındayız. Kusura bakmayınız millete alerjik beyler ve bayanlar rahatsızlık vermeye devam edeceğiz ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekillerine de seslenen İnan, açıklamasında "Bakalım CHP İzmir milletvekilleri bir rezaletin üstünü daha yine sessiz kalarak mı örtecekler." ifadesine yer verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada, demokrasinin saygı, anlayış ve hoşgörü demek olduğunu belirterek, CHP'li bir belediyenin siyasallaşan kadrolarla demokrasiyi ayaklar altına aldığını ve duadan rahatsız olduğunu ifade etti.

Karşıyaka Belediyesi'nde 28 Şubat zihniyeti! Dua okunmasını hazmedemediler

İZMİR'DE NİKAHTA DUA OKUNMASINA İZİN VERİLMEMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmeyerek dua eden kişiden nikah memurunun mikrofonu aldığı ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığına yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.

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