27 Aralık 2025 Cumartesi
  AK Parti'den kanun teklifi! Yargısal süreçleri hızlandıracak adım
Güncel

AK Parti'den kanun teklifi! Yargısal süreçleri hızlandıracak adım

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifiyle, tebligatların zamanında ulaşmaması ya da iletilememesi nedeniyle yargısal süreçlerin uzamasının engellenmesi amacıyla düzenlemeler gündeme gelecek. Teklife göre, tebligat çıkarmaya yetkili makamlarca, kamu çalışanlarına, mavi kart sahibi yabancılara, uzlaştırmacılara elektronik ortamda tebligat yapılması zorunlu hale gelecek.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 11:23
AK Parti'den kanun teklifi! Yargısal süreçleri hızlandıracak adım
ABONE OL

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Tebligat Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifi hazırladı.

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi ile elektronik tebligatın kapsamı genişletilecek.

Teklife göre, tebligat çıkarmaya yetkili makamlarca, kamu çalışanlarına, mavi kart sahibi yabancılara, uzlaştırmacılara elektronik ortamda tebligat yapılması zorunlu hale gelecek.

Dava açılırken ve icra takibinde elektronik tebligat adresinin bildirilmesi gerekecek. Ayrıca, yurt dışı tebligat süreçlerini hızlandıracak adımlar atılacak.

Beyan edilen ilk adrese teslim edilemediğinde ya da adreste ilgili kişiler bulunmadığında tebligatlar iade edilmeyecek. Bu durumlarda tebligatlar, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ndeki (MERNİS) adreslere gönderilecek.

