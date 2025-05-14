İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda, su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, suya her ay yapılan ve TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin toplanarak ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre uygulanan zammın haricinde yüzde 10 daha artış yapılması istendi.

İBB'nin su fiyatlarına yüzde 10 zam yapılması isteğinin yer aldığı teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 42,37 lira olan mevcut fiyatın 46,62 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 64,58 lira olan fiyatın 71,04 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 93,40 lira olan fiyatın 102,75 lira olması talep edildi.

İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpü 111 lira olan fiyatın 122,10 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 117,52 liradan 129,30 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 144,46 liradan 158,91 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 151,03 liradan 166,14 liraya yükseltilmesi istendi.

Kentte, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak zamlı tarifenin teklifinde, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları, 2025 yılı haziran ayı için geçerlidir. 2025 yılı haziran ayından sonraki aylarda su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB MECLİSİNDE AK PARTİ GRUBUNDAN SU ZAMMINA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde AK Parti grubu, suya her ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları dikkate alınarak yapılan zam haricinde yüzde 10 daha artış yapılmasına tepki gösterdi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB AK Parti grubu, toplantıda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda, suya her ay TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı göz önünde bulundurularak yapılan zam haricinde yüzde 10 daha zam yapılmasına tepki gösterdi.

Tarife Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde suya yüzde 50 indirim yapma vaadi olduğunu söyledi.

Karaköse, "İstanbullular suya yüzde 50 indirim beklerken, 5 yılın sonunda bırakın indirimi, 2019'da bir metreküpü 4 lira olan su fiyatının, 37,92 liraya yükseltilerek yüzde 948 zam yapılmıştır. Son İSKİ Genel Kurulunda alınan ve 1 Ocak 2025'te yürürlüğe giren kararla, TÜİK tarafından aylık açıklanan TÜFE+Yİ-ÜFE ortalaması tutarında her ay otomatik olarak suya zam yapılması kararına varılmıştır. Bu karara göre mayıs dahil 5 ayda toplam yüzde 12 zam uygulanarak, suyun metreküpü 42,37 liraya çıkmıştır. Bugün yapmak istediğiniz yüzde 10 zammı da uyguladığınızda suyun metreküpü 46,62 liraya çıkmış olacak. Bu durumda 2019'dan bugüne kadar suya yüzde 1065 zam yapmış olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar uygulanan otomatik artış oranının da eklenmesiyle yıl sonunda suyun metreküp fiyatının 55,57 lirayı aşacağını anlatan Karaköse, "Bu iyi ihtimal. Alınan karara rağmen 4 ay sonra artı yüzde 10 zam isteğinin yıl sonuna kadar tekrar etmesi durumunda bu, suyun metreküpünün 62,5 lirayı aşması mümkündür. Bu da 2019'dan bugüne kadar suya yüzde 1462 zam yapacağınız anlamına gelmektedir." diye konuştu.

İBB yönetiminin suya yapılan zammı, dolara ve enflasyona bağladığını dile getiren Karaköse, "2019'da 1 metreküp su 0,67 dolar iken, bugün getireceğiniz zamla suyun metreküpü 1,20 doları buluyor. Yani dolar bazında da fahiş artışınız devam ediyor." dedi.