  • AK Parti'den ''Kayseri'de salonun yarısı boş kaldı'' iddialarına cevap: Trajikomik bir algı çalışması
Güncel

AK Parti'den ''Kayseri'de salonun yarısı boş kaldı'' iddialarına cevap: Trajikomik bir algı çalışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kayseri'deki toplantıya ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABDULLAH POLAT14 Nisan 2026 Salı 13:32
AK Parti'den ''Kayseri'de salonun yarısı boş kaldı'' iddialarına cevap: Trajikomik bir algı çalışması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, söz konusu görüntüler üzerinden yapılan yorumların "trajikomik bir algı çalışması" olduğunu ifade etti.

Büyükgümüs sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

10-11-12 tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirdiğimiz Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı'nın, kapanış konuşmasını yaptığım ve ardından müzakereleri gerçekleştirdiğimiz sırada ortaya çıkan görüntüler üzerinden atılan iddialar, gerçeklikle bağdaşmayan trajikomik bir algı çalışmasından ibarettir. Söz konusu toplantı; katılımcı sayısı ve kapsamı önceden belirlenmiş, yalnızca bölge içerisinde yer alan sekiz ilimizin il başkanları, il teşkilat başkanları ve ilçe başkanlarının yer aldığı istişare programıdır. Bu çerçevede salon düzeni de toplantının niteliğine uygun şekilde planlanmıştır. Aynı gün, aynı salonda, iki saat sonra gerçekleştirilen ve yalnızca Kayseri'deki mahalle başkanlarımızın katıldığı programda ortaya çıkan tablo, tüm gerçekleri açıkça ortaya koymaktadır. Gazeteciliğin temel görevi, kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Gerçekleri araştırmadan, bağlamından koparılmış görüntüler üzerinden algı üretmek; ne basın etiğiyle ne de kamu sorumluluğuyla bağdaşır. Hakikat ortadadır. Yorum ise kamuoyunun takdirindedir.
  • Ahmet Büyükgümüş
  • Kayseri toplantısı
  • iddia yalan

