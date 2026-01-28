İSTANBUL 14°C / 11°C
Güncel

AK Parti'den kreş skandalına ilişkin açıklama: İBB'nin denetim faciasını ortaya çıkarmıştır

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kreşteki çocuklara darp ve cinsel istismar iddialarının hukuki sürecinin takipçisi olunacağını bildirdi

Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde yaşanan darp ve cinsel istismar olayının kameraların olmadığı 'kör noktalarda' yaşanması İBB'nin fiziki standart zafiyetini, ailenin şikayetine rağmen personelin derhal açığa alınmaması İBB'nin idari zafiyetini, kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşılabilmesi ise İBB'nin denetim faciasını ortaya çıkarmıştır. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız."

