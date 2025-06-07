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AK Parti'den Kurban Bayramı'na özel video: Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye!

AK Parti, Kurban Bayramı'nı kutlamak amacıyla hazırladığı özel videoda Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki başarıları ile birlik ve kardeşlik mesajını öne çıkardı. “Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye” temalı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesli mesajlarına yer verildi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
AK Parti'den Kurban Bayramı'na özel video: Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye!
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Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki atılımları vurgulandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden bölümlerin yer aldığı videoda, TOGG'un T10X modeli, Bayraktar AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı'ndan kesitler gösterildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sembolik yapıların görüntülerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye'dir." mesajına yer verildi.

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