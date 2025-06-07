Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki atılımları vurgulandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden bölümlerin yer aldığı videoda, TOGG'un T10X modeli, Bayraktar AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı'ndan kesitler gösterildi.
Tarihi birlikte yazdık, zorlukları birlikte aştık.— AK Parti (@Akparti) June 7, 2025
Al bayrağımızın gölgesinde kardeş olduk; şimdi aynı inançla yarınları inşa ediyoruz.#AdımızKardeşlikSoyadımızTürkiye pic.twitter.com/oQaXw8avHX
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sembolik yapıların görüntülerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye'dir." mesajına yer verildi.