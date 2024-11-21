Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında ilk birleşimi gerçekleştirilen kasım ayı 12. toplantısının ikinci ve üçüncü oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında belediye konferans salonunda yapıldı.

Basına kapalı olarak ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan ve 7 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Yavaş tarafından oylaması yapılan ABB, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve EGO Genel müdürlüklerinin 2025 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen rapor müzakereye açıldı.

- "HAYAL METRO İSTEMİYORUZ"

MHP Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, bütçe kitapçığında önceki yıla ait verilerin bulunmaması nedeniyle bütçeye ilişkin yorum veya değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığını savunarak, şeffaflık ilkesi gereği diğer yılların da Ankaralıların bilgisine sunulmasını istedi.

Bütçede, Mamak metrosu (Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı) için 3 milyar 650 milyon lira bütçe ayrıldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hayal metro istemiyoruz. Metronun sadece hayal gücümüzde kalmasını da istemiyoruz. 2025 yılı için hazırlanan bütçe ile performans programında yer alan kaynak ve ihtiyaçları birbirini tutmamaktadır. Günümüzde 1 kilometre metro yapım maliyetinin 40 milyon dolar olduğunu hesaba kattığımızda 8 kilometrelik Dikimevi-Natoyolu metro hattının ortalama maliyetinin 320 milyon dolar olduğu görülmektedir. Türk lirasına çevrildiğinde karşılığı 11 milyar Türk lirası etmektedir. Bu yıl ayrılan kaynağın harcandığını varsaydığımızda metronun 3 yıllık bir zaman diliminde tamamlanacağını görüyoruz. Teknolojinin geliştiği günümüzde 8 kilometrelik bir metronun daha kısa bir sürede bitirilmesini hayal ediyoruz."

- "BU ÖDEMELERİN GEREKÇESİ VE AÇIKLAMASI ASLA OLAMAZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da konser tartışmalarına ilişkin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Meclis toplantısında açıklamalarda bulunacağını bildirdikten sonra meclis üyelerinin olmadığı bir basın açıklaması düzenlediğini söyledi.

Yavaş'ın konserlere ilişkin açıklamalarına değinen Yalçın, "Önce asılsız iddialar dedi, sonra da iddiaların hepsini ispatlayan belgeleri kendisi burada açıkladı. 'Bu paralar yüksek diyebilirsiniz ama biz milli günleri kutladık.' dedi. Piyasa fiyatlarına oranla 80 ila 100 kat fazla yapılan ödemeler var. Bu açıklamaların hiçbiri bu ödemelerin gerekçesi ve açıklaması asla olamaz." diye konuştu.

- "VATANDAŞLARIMIZA DOĞRUSUNU ANLATACAĞIZ"

ABB'nin sigorta ve prim borcu olarak Türkiye'de ilk sırada olduğunu ifade eden Yalçın, Yavaş'ın "Bir kuruş borcumuz yok, o şirketlerin borcu." değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.

Yavaş'ın işaret ettiği şirketlerin sermayesinin ABB'ye ait olduğunu anlatan Yalçın, eski bir CHP genel başkan yardımcısının da konserler için harcanan ücretlere tepki gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şirketlerden iyisiyle kötüsüyle, her haliyle ABB yani doğal olarak ABB yönetimi sorumludur. ABB'nin 8,6 milyar lira sigorta prim borcu bulunmaktadır. 2 milyar liranın üzerinde de vergi borcu bulunmaktadır. Verilmeyecek hesap yoksa neden Mansur Yavaş Meclis'te değil. Bunların hepsini tek tek gerek televizyon programlarına çıkarak gerek ilçe ilçe ve mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımıza doğrusunu anlatacağız.

Mansur Yavaş çıktı, konserlere ilişkin 'Bu rakamları ödedik.' dedi. Gerçekten utanılacak bir durumdur. Bu konserlere bu fahiş bedellerin neden ödendiği, kimler tarafından ödendiği, ödenen şirketin Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yöneten şirket olup olmadığı açıklanmalıdır. 3 günlük konsere 130 milyon lira veren zihniyet, 90 günlük seçim kampanyasına da 5 milyar para harcar. Bunun hesabının verilmesi lazım. Mansur Yavaş seçim dönemine harcadığı parayı ibraz edeceğine ilişkin söz vermişti. Yavaş'tan bu ödeme dekontlarını önümüzdeki Meclis toplantısına kadar açıklamasını rica ediyoruz."