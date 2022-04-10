İSTANBUL 22°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den Mansur Yavaş'a tepki: Algı değil, gerçek indirim istiyoruz
Güncel

AK Parti'den Mansur Yavaş'a tepki: Algı değil, gerçek indirim istiyoruz

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden otobüs ücretlerini 4,5 liraya çekmesini istedi.

AA10 Nisan 2022 Pazar 12:31 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 12:31
ABONE OL

Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, sabah trafiğini rahatlatmak ve Ankaralının bütçesine katkı sağlamak için 06.00-06.45'te toplu taşımada tam biniş ücretinin 4,5 liraya indirilmesini UKOME toplantısında gündeme getireceklerine yönelik açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Özcan paylaşımında, "Sayın Mansur Yavaş, göstermelik adımları bırakın. Gerçekten Ankara halkını düşünüyorsanız, otobüslere ve diğer ulaşım esnafına veto ettiğiniz desteği getirin meclise. Otobüs ücretlerini 4,5 TL'ye geri çekin. Algı değil, gerçek indirim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.