AK Parti'den Nevruz Bayramı'na özel video

AK Parti'nin NSosyal hesabından, "Sultan Nevruz'a hoş geldin, sefa geldin diyor, yeni başlangıçlara, umuda, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyoruz." mesajıyla video paylaşıldı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Bahar geliyor. Güneş artık ufukta daha uzun kalıyor, toprak ısınıyor, rüzgarın sesi değişiyor. Hayat yeniden kıpırdanıyor. Toprağı yaran bir filiz, göğe yükselen bir kuş. Nevruz geldiğinde gönül coğrafyamızda ortak bir sevinç doğar. Anadolu'da, Orta Asya'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da ateşler yakılır, sofralar kurulur, türküler söylenir, dostluklar güçlenir, kırgınlıklar geride bırakılır, yeni başlangıçlar için kapılar aralanır.

Bugün Nevruz. Aynı vatanda yaşayan, aynı geleceğe inanan her bir insanın bayramıdır. Farklılıklarımızla zengin, ortak umutlarımızla güçlüyüz biz. Bu topraklarda yakılan her nevruz ateşi birlikte yaşama irademizi bir kez daha aydınlatır. Çünkü aynı göğün altında aynı günün gelişini karşılıyoruz. Öyleyse hepimiz için bir ateş yanar, bahar gelir ve umut yeniden yükselir."