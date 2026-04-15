  • AK Parti'den okula silahlı saldırı açıklaması: Süreç hassasiyetle takip ediliyor
Güncel

AK Parti'den okula silahlı saldırı açıklaması: Süreç hassasiyetle takip ediliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Acar, NSosyal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim hadiseyi ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Süreci yerinde koordine etmek, yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini yakından izlemek ve ailelerimizin, milletimizin yanında olmak üzere İçişleri Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız bölgeye hareket etmiştir. Adli sürecin süratle ve titizlikle yürütülmesi amacıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatılmış, 3 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Ayrıca, soruşturmanın selameti için yayın yasağı kararı alınmış olup, kıymetli basın mensuplarımızın ve sosyal medya kullanıcılarımızın ailelerimizin acısını ve toplumsal hassasiyeti de gözeterek etik değerlerle bağdaşmayan görüntüleri paylaşmamaları, teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri ve dezenformasyondan kaçınmaları büyük önem taşımaktadır. Hayatını kaybeden 4 canımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

