  AK Parti'den Özel'in ''haraç'' düzenine tepki: İtirafta, para kuleleriyle aynı CHP işi
Güncel

AK Parti'den Özel'in ''haraç'' düzenine tepki: İtirafta, para kuleleriyle aynı CHP işi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 'Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış. Kimse çıkıp 'iftira' diye bağırmasın. İhbarcı CHP'li, itirafçı CHP'li, poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi.' ifadelerini kullandı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Meydan meydan gezip 'sütte leke var, bizde yok' diyerek dürüstlük pozları kesen Özgür Özel'in bugün içine düştüğü tablo ibretliktir. Hani değişim diyordunuz, hani şeffaflık vadediyordunuz? Sizin 'değişim' dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok, kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var. Bir yanda şeffaflık nutukları, diğer yanda 'mavi valiz', 'sağlam paket' ve bahçe duvarına bırakıldığı söylenen para dolu poşetler.

Bu sahnelerin sadece mafya filmlerinde olacağını sanıyorduk ama görüyoruz ki Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış. Kimse çıkıp 'iftira' diye bağırmasın. İhbarcı CHP'li, itirafçı CHP'li, poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi. Bu saatten sonra Özgür Özel'e düşen tek şey, millete ahlak dersi vermeyi bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir. Ondan sonra isterse motorları o meşhur maviliklere sürebilirler."

