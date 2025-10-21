Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Sizi yargılayacağız.' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın." ifadesine yer veren Çelik, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, bu sözleriyle bugün yeni bir 'Yassıada çetesi' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. 'Millete kötülük yapma organizasyonu'nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. Özgür Özel, yüce Meclisin çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha 'CHP yargı düzeni' kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu. Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en 'karanlık' işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu 'karanlık' zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

ALA: TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DURUŞUNA YÖNELMİŞ BİR SALDIRI

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında kullandığı ifadeleri ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Özel'in, devletin en yüksek makamına ve milletin iradesine karşı seviyesiz, öfke yüklü ve edep sınırlarını aşan dil kullandığını ve bu dilin, milli iradeye karşı açık bir saygısızlık olduğunu ifade eden Ala, bu tutumun siyasi bir çaresizliği dışa vurumu olduğunu söyledi.

Ala, açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçmişte vesayetin koridorlarında iktidar arayan CHP yönetimi, şimdi de yabancı başkentlerde iktidar arıyor. Kendi ülkesinin başarılarını görmezden gelip yabancı başkentlerin onayını arayan bir siyasetçinin ne milli duruşu olabilir ne de milletimize karşı samimiyeti. Ortada söz söylenecek bir durum varsa o da kendilerinin içlerine düştükleri siyasi sefalettir. Özgür Özel'in ağzından çıkan tehditler, aslında milletimizin tercihine, Türkiye'nin bağımsız duruşuna ve istikrarına yönelmiş bir saldırıdır. 'Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz, Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz.' Sizin tehditlerinizi kale almayız. Cumhurbaşkanımız, milletimizin iradesiyle defalarca yetkilendirilmiş, Türkiye'yi küresel ölçekte saygın bir konuma taşımış bir liderdir. Ona yöneltilen bu saldırgan dil, her defasında milletimizin vicdan duvarına çarpacak ve tarih önünde, tıpkı diğer ucuz siyasi hamleler gibi, değersiz bir yankıdan ibaret kalacaktır."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HADSİZLİKTİR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset, millete ve ülkeye hizmet etmenin yoludur; tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir. Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır. CHP Genel Başkanının "sizi yargılayacağız" diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır" dedi.

Duran ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilmiş bir liderdir. Ve hiç bir zaman darbecilere de darbe heveslilerine de vesayet odaklarına da boyun eğmemiştir. Biliyoruz ki bu ülkede nefret dili ve darbecilere özenilen üslup değil, asırlık projeleri hayata geçiren, bu millete sevdalı anlayış hep kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.