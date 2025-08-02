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AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Söylemlerinin dayanağı yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Filistin konusunda insanlık cephesi oluşmuş durumda. Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel'in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur.' açıklamasında bulundu.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Söylemlerinin dayanağı yok
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Doğalgaz Boru Hattı'nın hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde istikrarı ve güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor.

Suriye'nin yıkılmış ve yıpranmış altyapısının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya koymuş oldu.

Türkiye, her zaman Suriye halkının yanındadır.

Suriye'de istikrarsızlaştırma faaliyeti görüldü.

Türkiye güçlü destek vermeye devam etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi, ekonomik açılımlarla da devam edecek

ÖZGÜR ÖZEL'E FİLİSTİN TEPKİSİ

Filistin konusunda insanlık cephesi oluşmuş durumda. Filistin konusunda en net konuşan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özgür Özel'in söylediklerinin hiçbir dayanağı yoktur.

Türkiye'nin içindeki bir muhalefet partisinin Filistin konusunda, İsrail propaganda makinasının parçası olarak algılanabilecek bir şekilde konuşması son derece yanlış bir durumdur

Özel, dış politika konusunda sürekli yanlış yapıyor.

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