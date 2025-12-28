İSTANBUL 7°C / 1°C
28 Aralık 2025 Pazar
  • AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Her açıklamada yeni bir yanlışa imza atıyor
Güncel

AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Her açıklamada yeni bir yanlışa imza atıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor' ifadelerini kullandı.

28 Aralık 2025 Pazar 16:20
AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Her açıklamada yeni bir yanlışa imza atıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

CHP Genel Başkanlığı bir "dezenformasyon üretme merkezi" gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile "yalan siyaseti" arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor. Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır.

