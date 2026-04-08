  • AK Parti'den provokasyon uyarısı: Tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır
AK Parti'den provokasyon uyarısı: Tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının insani açıdan ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Çelik, varılan geçici ateşkesin sahada tüm yönleriyle uygulanması gerektiğini vurgulayarak kalıcı istikrar çağrısı yaptı. Ayrıca Çelik, 'Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır.' uyarısında bulundu

ABDULLAH POLAT8 Nisan 2026 Çarşamba 11:07
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkese ilişkin, "Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in haksız ve hukuksuz şekilde İran'a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş, insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu. Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı. Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz. Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır. Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir. Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir. Kardeş Pakistan'a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ı selamlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

